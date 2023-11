Lollobrigida: «Registriamo una certa durezza da parte dei mass media e della magistratura»

"Non sentiamo un clima di accerchiamento, almeno da parte della popolazione, visto che in tutti gli appuntamenti elettorali e nei sondaggi stiamo registrando consensi maggiori rispetto a quelli con cui siamo stati eletti. Di certo però registriamo una certa durezza da parte di alcuni mondi, come parte dei mass media e forse anche una parte della magistratura, come sembrava accadere in passato. Ma di questo ne parleranno i ministri competenti nelle sedi opportune" lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, a margine dell'Assemblea Annuale della Confederazione Italiana degli Agricoltori (Cia).

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it