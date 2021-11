«Quarantacinque milioni di italiani hanno completato il ciclo vaccinale. L'Italia è un modello nel mondo dal punto di vista delle vaccinazione. E' chiaro che solo grazie alla vaccinazione possiamo far correre l'economia italiana. Se servono misure più rigide per tenere aperto il Paese, queste vanno prese, non credo che possiamo permetterci un altro lockdown», così Di Maio a Dubai.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev