Liliana Segre querela Elena Basile, il video sotto accusa

(LaPresse) Solidarietà bipartisan a Palazzo Madama per Liliana Segre, attaccata da Elena Basile in un video che circola sui social. E il figlio della senatrice a vita annuncia querela. L'ex ambasciatrice accusa Segre, insistentemente, di piangere solamente per i bambini ebrei. Sono parole molto dure quelle che nel video vengono rivolte alla senatrice. "Cara signora, possibile che lei sia tormentata solo dal pensiero di bambini ebrei? I bambini palestinesi non la toccano?", domanda Basile, paragonando Segre all'atteggiamento dei nazisti, molto buoni con i loro bambini. E le chiede: "Lei vuole imitarli?".