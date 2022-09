Letta: «Democrazia, autodeterminazione popoli e pace sono valori non negoziabili»

«Non è possibile né immaginabile che il nostro continente europeo di pace, democrazia e valore sia un continente che di fronte ai carri armati che passano alle frontiere e decidano di tornare al peggior ‘900 dica "fai pure questa è la tua strada e scelta". No, non è così. Per noi i valori di democrazia, autodeterminazione dei popoli e pace sono valori non negoziabili». Lo ha dichiarato il Segretario del Pd Enrico Letta durante il comizio che si è tenuta a Roma in Piazza Santi Apostoli per la campagna elettorale 2022.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it