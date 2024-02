Landini: «Il mondo del lavoro è una giungla in mancanza di regole e tutele»

“Quando sai che, ad esempio negli appalti privati, tutta una serie di regole, anche legislative, non esistono, non ci sono tutele. Quindi rischia di essere una giungla come sta avvenendo. Questa situazione è una situazione che si è determinata negli ultimi anni anche per leggi sbagliate che sono state fatte, e per questa logica di liberalizzare sostanzialmente tutto, e qui credo ci sia una responsabilità del governo ed una responsabilità delle imprese”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini , ospite a Start su Sky TG24.