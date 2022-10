La Russa: «Un saluto a Draghi, spero incarico a Meloni»

«Permettetemi di rivolgere un caro affettuoso saluto al centrodestra ma in particolare ai senatori di Fratelli d'Italia e, se me lo consentite, al presidente Draghi e a quella che spero sia la futura incaricata, Giorgia Meloni». Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha concluso il suo discorso di insediamento in Aula. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Senato, La Russa regala rose a Liliana Segre