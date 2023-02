Italia-Etiopia, Meloni: «Accordi per 42 milioni per filiere the, caffè e infrastrutture idriche»

(Agenzia Vista) Roma 6 febbraio 2023 “Tajani ed il Ministro delle finanze etiope hanno firmato due accordi per l’erogazione di crediti per 42 milioni per iniziative sulle filiere del the, caffè e infrastrutture idriche delle aree aride dell’Etiopia”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine dell’incontro con il Primo Ministro dell’Etiopia Abiy Ahmed Ali. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it