Incidente Portogruaro, Salvini: «Il Parlamento approvi il nuovo codice della strada»

(LaPresse) "L'ennesima strage stanotte sulle strade italiane". E' quanto dice in un video messaggio sui social il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, dopo l'incidente di Portogruaro, nel Veneziano, costato la vita a tre giovani. "Io spero da ministro dei Trasporti e da papà che il Parlamento faccia in fretta ad approvare il nuovo codice della strada, la nuova legge sulla sicurezza stradale che prevede più educazione, controlli, prevenzioni e sanzioni perché 3.200 morti ogni anno sono una strage a cui voglio porre fine. Quindi si faccia in fretta, è il mio appello a tutti", aggiunge il vicepremier.