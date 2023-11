Guterres Onu: «A Gaza il sistema alimentare è crollato, la fame dilaga»

«È necessario fare molto di più per cominciare ad affrontare i bisogni umani a Gaza. I servizi idrici ed elettrici devono essere pienamente ripristinati. I sistemi alimentari sono crollati e la fame si sta diffondendo, in particolare nel nord. Le condizioni sanitarie nei rifugi sono spaventose, con pochi servizi igienici e inondazioni di acque reflue, che rappresentano una grave minaccia per la salute pubblica». Così il Segretario Generale dell’Onu, Antonio Guterres, parlando a una riunione del Consiglio nazionale di sicurezza. Fonte video: UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Guterres (Onu): «A Gaza una catastrofe umanitaria epica»