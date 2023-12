Guerra Ucraina, Crosetto: «Aprire fronte diplomatico e politico»

(Agenzia Vista) Polonia, 23 dicembre 2023 "La guerra in Ucraina dura ormai da quasi due anni e io penso che a fianco e parallelamente all'impegno di supporto militare all'Ucraina sia importante costruire sempre di più dei percorsi che portino a una soluzione politica. Quello che non si può raggiungere sul piano militare, intanto si è raggiunta la conservazione dell'Ucraina, che poteva essere spazzata via, e il consolidamento di un confine che ha bloccato l'attacco russo, si può ottenere aprendo un fronte diplomatico e politico". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, conversando con i giornalisti a margine della visita ai militari italiani nella base Nato di Malbork, in Polonia. "Si può così raggiungere lo stesso risultato - ha aggiunto Crosetto - con dei tavoli di pace. Io penso che vada ripristinata la situazione prima della guerra e che quello che non si è riusciti a fare con le armi si faccia in un altro modo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it