Comunali Roma, Gualtieri: «Il centrodestra è forte, ma noi lo sfideremo fin dal primo turno»

(Agenzia Vista) Roma, 01 ottobre 2021 "Siamo fiduciosi, ce la stiamo mettendo tutta. Alziamo l'asticella perché sentiamo un buon vento. Il centrodestra è forte e unito, ma noi lo sfideremo fin dal primo turno. Chiediamo a tutti i romani di darci questa forza. Roma e l'Italia non possono tornare indietro. Sono abbastanza inquietato da ciò che ho visto a Milano. L'estrema destra anche a Roma è nelle liste che sostengono Michetti. Penso che Roma debba andare nella direzione della democrazia e dell'Europa. Non è la stagione dei nazionalisti e dei populisti, è la stagione della democrazia, della solidarietà, dell'inclusione. Rivolgo un appello ai cittadini romani a far sì che Roma rinasca votandoci già al primo turno" lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato sindaco di Roma del Partito Democratico, a margine del comizio per la chiusura della campagna elettorale nel quartiere di San Basilio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it