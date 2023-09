Giuseppe Conte: «Spero Meloni inviti Santanchè a dimettersi per la dignità istituzionale»

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 21 settembre 2023 “Oggi il Presidente del Consiglio non può rimuovere un Ministro anche se non va bene. Oggi la Meloni deve chiedere la cortesia alla Santanchè di dimettersi, spero lo stia facendo per dignità delle Istituzioni”, le parole del Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in occasione di una conferenza stampa convocata presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it