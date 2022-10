Giorgia Meloni a Vox: «Ho scelto di non lasciare Roma e di dare risposte immediate agli italiani»

(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2022 "Apprezzo molto i tanti messaggi di incoraggiamento che mi hai inviato. Tutti questi patrioti spagnoli. In questi giorni ho scelto di non lasciare Roma, perché la straordinaria vittoria elettorale dei Fratelli d'Italia e del centrodestra, naturalmente, ci ha portato grande entusiasmo, ma anche la grande responsabilità di dare risposte immediate ai problemi degli italiani. Naturalmente, siamo in attesa che vengano espletate le procedure previste dalla nostra Costituzione. Ma come pensiamo, tra pochi giorni avremo la possibilità di formare un nuovo governo. Non ci sarà un minuto da perdere", le parole di Giorgia Meloni in collegamento a un evento di Vox. / Vox Espana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev