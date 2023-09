Europee, Meloni: «Niente egoismi, l'interesse dell'Italia è prioritario»

Guai a chi non avesse chiaro che la priorità è il bene della nazione

Roma, 12 set. (askanews) - Giorgia Meloni ammonisce gli alleati di governo a non mostrare atteggiamenti egoistici nella campagne elettorale per le Europee. "Siamo stati capaci di fare l'impensabile in Italia, è possibile che siamo in grado di fare qualcosa di impensabile in Europa" ha detto la premier rivolgendosi all'assemblea nazionale di Fdi. "E' impensabile ma chissà" ha proseguito Meloni, "come lo vediamo noi lo vedono anche tutti gli altri e quindi dobbiamo aspettarci una campagna elettorale molto dura. Dobbiamo farla come direbbero gli spagnoli 'con cabeza fria y corazon caliente'. C'è un sistema elettorale proporzionale che ci richiede presenza, passione ed esaltazione della nostra identità. D'altra parte abbiamo un vincolo di governo e fare l'interesse dell'Italia è prioritario".

E dunque, ha aggiunto, "sono convinta che anche i nostri alleati siano consapevoli del fatto che il peso che tutti insieme abbiamo sulle spalle è talmente grave da non consentirci di sprecare energie in eventuali atteggiamenti egoistici di qualsiasi genere. Guai a chi non avesse chiaro che la priorità deve essere il bene della nazione".