Giorgia Meloni al Vinitaly: «Ci tenevo a essere qui»

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla fiera di Verona per visitare Vinitaly. Ad attenderla all’ingresso tre ministri del suo governo: Francesco Lollobrigida, Daniela Santanchè e Giuseppe Valditara. Insieme a loro la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, il presidente del Veneto Luca Zaia, il sindaco di Verona Damiano Tommasi, il presidente di Veronafiere Federico Bricolo, il prefetto di Verona Demetrio Martino e il presidente della provincia Flavio Massimo Pasini.

Per visitare i padiglioni del Vinitaly Meloni ha scelto di indossare un abbigliamento casual, con scarpe da ginnastica. Il primo appuntamento per la premier è la premiazione degli istituti agrari per la Giornata del Made in Italy.

"Sono giornate complesse, ma ci ho tenuto a essere qui oggi, a ribadire valore e centralità che questo governo attribuisce al mondo dell'agricoltura, le eccellenze degli agricolori italiani fanno un pezzo significativo del nostro made in italy", ha detto. (Adnkronos)