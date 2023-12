Atreju 2023 Giani: «Sono per un’autonomia semplificata e sussidiaria»

EMBED





(LaPresse) “Io sono per un’autonomia semplificata e sussidiaria, non per un’autonomia differenziata”. Lo ha affermato il presidente della Toscana Eugenio Giani, eletto con il Pd, a margine del suo intervento alla festa di Fratelli d’Italia, Atreju. Poi sul rifiuto di Elly Schlein a intervenire all'evento di Fdi, spiega: “Ha ritenuto che dal punto di vista politico ci fosse una tale differenziazione di posizioni che non potesse legittimare una sua presenza. Diverso è il ruolo mio, presidente di regione, come diverso è il ruolo di Gualtieri”.