Elly Schlein: «Mettetevi comodi perché siamo qui per restare»

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2023 "Il cambiamento non è un pranzo di gala. Il cambiamento è scomodo e noi siamo qui per fare esattamente quello che diciamo. Ecco, se questo voglio davvero dire a tutto e tutti. Mettetevi comodi perché siamo qui per restare", le parole di Elly Schlein in diretta su Instagram. / Ig Schlein Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it