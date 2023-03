Elly Schlein: «Scommettevano contro di noi ma siamo ancora qui»

(LaPresse) Elly Schlein sul palco dell'assemblea nazionale del Pd. "Molti mettevano in discussione la sopravvivenza stessa del Pd, dopo la sconfitta del 25 settembre e delle regionali. Hanno fatto male a scommettere contro il Pd. Siamo ancora qui", ha detto la neo segretaria dem .