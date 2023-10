Elly Schlein: «Insieme ad Azione per dialogare su proposte concrete»

(LaPresse) Elly Schlein a margine dell'assemblea nazionale di Azione a Roma ha parlato del rapporto con il partito di Carlo Calenda: "Siamo qui al congresso di Azione, felici per un confronto di cui ringrazio Calenda - ha detto la segretaria del Pd - Sono molti i temi su cui auspichiamo di poter lavorare insieme, lo abbiamo fatto con successo su una proposta di salario minimo su cui Giorgia Meloni dovrà presto rispondere. Noi andremo avanti, stiamo dialogando con Azione e le altre forze sul tema della Sanità e sui tagli previsti in manovra. Insisteremo su maggiori risorse per la Sanità, sbloccare le assunzioni così come sull'attuazione del Pnrr e altri progetti siamo in grado di lavorare insieme".