De Luca: «Su 1600 tamponi ai rifugiati ucraini, 203 sono positivi»

«All'Ospedale del Mare abbiamo avuto 1.653 arrivi di ucraini a cui attribuire il codice Stp. Abbiamo fatto 1.600 tamponi, di cui sono risultati positivi 203 unità». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, facendo il punto sull'accoglienza dei rifugiati dall'Ucraina in Campania.

«Il problema - ha spiegato De Luca nel corso di una diretta Facebook - è che abbiamo un livello di vaccinazione dei profughi ucraini bassissimo, quindi dobbiamo fare attenzione perché non si diffondano focolai Covid. Abbiamo anche un livello elevato di altre patologie presenti tra i profughi, in particolare tubercolosi ed epatite. Abbiamo un livello basso di vaccinazione dei bambini, per cui dobbiamo pensare anche a una campagna di vaccinazione. Rispetto ai profughi che arrivano dobbiamo fare un lavoro attento, di screening per quanto riguarda il Covid, tamponi e vaccinazione, poi screening per tubercolosi e altre patologie, poi vaccinazioni per i bambini». De Luca ha sottolineato che «le vicende di questi giorni ci obbligano a fare i conti con un'altra emergenza, ma è evidente che non dobbiamo distrarci, dobbiamo seguire attentamente gli arrivi per fare prevenzione. Chiedo al Consolato, ai Comuni e alle tante famiglie ucraine da tempo nella nostra regione a darci una mano a fare i controlli. È capitato che siano arrivate persone con mezzi propri o anche con un pullman e che dopo mezz'ora sono scomparse. Questo non va bene, dobbiamo fare i controlli. Vi prego di aiutarci a governare insieme questo problema. Noi garantiremo il massimo di solidarietà e di accoglienza», ha concluso.