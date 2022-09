De Luca: «Immagine Meloni oggi gradevole, 2 anni fa strizzava occhio ai no vax»

«Giorgia Meloni ha assunto un'immagine molto gradevole, almeno dal punto di vista dell'immagine televisiva. Almeno io la trovo molto gradevole, persino elegante, molto ben costruita. Ma anche qui bisogna capire dov'è la demagogia e dove la coerenza dei comportamenti. Al di là di questa nuova immagine gradevole dell'onorevole Meloni ricordo che due anni fa, quando eravamo nel pieno dell'epidemia Covid, mentre noi buttavamo il sangue per far decollare una campagna di vaccinazione, lei guidava i cortei a via del Corso a Roma con migliaia di persone senza mascherina, contro le mascherine, contro l'autoritarismo e la dittatura sanitaria, e l'occhiolino e qualcosa in più fatto ai no vax e ai contestatori della campagna di vaccinazione». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it