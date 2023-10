Daniela Santanchè: «Io candidata in Europa? Non ne abbiamo mai parlato»

EMBED





(LaPresse) Il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè a margine del convegno “Lombardia locomotiva d'Italia” a Milano parla di elezioni europee. "Sono coordinatore regionale, come voi sapete ed è un incarico fiduciario fatto dal Presidente Giorgia Meloni. Finché Giorgia Meloni riterrà che debbo fare il coordinatore regionale, come ha ribadito più volte, io sono una donna del partito e a disposizione mi impegnerò al meglio", dice Santanchè. "Per quanto riguarda invece i congressi - prosegue la ministra -, credo che in Lombardia non abbiamo nessun tipo di problema sui congressi, siamo molto contenti. Devo dire che oggi avremo poi numeri definitivi delle tessere, ma insomma migliaia di adesioni di tessere, quindi questo vuol dire che tutta la squadra di Regione Lombardia ,da tutti i nostri responsabili, portavoce provinciale, a quelli comunali, si è fatto un grande lavoro.