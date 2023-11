Crozza imita Meloni «Ho annientato Renzi, invece mi rompono perché mio cognato ha fermato un treno»

(LaPresse) Penultimo appuntamento della stagione con 'Fratelli di Crozza', venerdì 24 novembreI in prima serata sul Nove. Il comico genovese porta al centro del suo one man show la strettissima attualità. E non poteva mancare una parodia sulla premier Giorgia Meloni. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE