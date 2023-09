Crosetto difende le Frecce Tricolori: «La morte bimba non è collegata, ma a tragicità destino»

Le Frecce tricolori "incarnano l'eccellenza italiana", "rappresentano un simbolo dell'italianità in cui tutti i cittadini si riconoscono e di cui tutti vanno orgogliosi", "un elemento di unità e di identità con le istituzioni". Ma "tutto ciò diventa nulla di fronte alla morte di una bambina che non è collegata alla loro esistenza ma alla tragicità di un destino che tutti avremmo voluto evitare". Lo ha detto Guido Crosetto in question time alla Camera riferendosi all'incidente di Torino. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Incidente Frecce Tricolori, nessun allarme stormi nei 24 messaggi ai piloti. La procura: «Ipotesi guasto»