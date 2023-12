Crosetto: «Mai attaccato la magistratura, ne ho totale fiducia»

"Io non ho attaccato e non attaccherò mai la magistratura e quando c'è stata la necessità di rivolgermi a un magistrato per denunciare dei fatti gravi l'ho fatto". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo in aula alla Camera a una interpellanza urgente a proposito delle sue dichiarazioni in materia di giustizia.

"Se ricordate quest'estate abbiamo discusso del caso dossier, che è ancora in corso ed è partito da una mia denuncia", ha aggiunto, rivendicando di aver sempre avuto "totale fiducia nella magistratura" ma che il suo allarme dipende da cose dette da alcuni magistrati all'interno di dibattiti pubblici "che ritengo gravi come cittadino".