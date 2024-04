Musica, strette di mano, apllausi e danze tradizionali per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita al distretto di Abidjan, durante il suo viaggio in Costa d'Avorio. Una festa in strada per il capo dello Stato dopo l'incontro con il suo omologo, il presidente Alassane Ouattara, con cui ha sottolineato il forte legame e l'amicizia tra i due paesi.