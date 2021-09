«Se si assume una responsabilità del genere, sia come presidente del Consiglio che come presidente di un movimento, vi assicuro che questo richiede sforzo. Non sono stanco, c'è tanto entusiasmo», così Giuseppe Conte chiarisce dopo la frase pronunciata su un palco in provincia di Modena. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it