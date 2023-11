Commissione Covid, Renzi: «Conte e Casalino senza regole di decenza istituzionale»

«E' giusto che la comunicazione politica di Palazzo Chigi, una cosa seria, nel momento di massima tensione, con tutta Italia chiusa in casa, passasse dalla pagina personale del leader politico e non dai canali istituzionale?». Lo ha chiesto Matteo Renzi , in Aula al Senato, parlando della commissione Covid. «Da questo modo proprietario qualcuno ha tratto un vantaggio politico che continua ancora adesso. Dare regole di decenza istituzionale nella comunicazione politica, che sono mancate a Conte e Casalino, è un fatto di etica delle istituzioni», ha proseguito il leader di Iv. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it