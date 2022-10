Consultazioni, Meloni: «Siamo pronti, il centrodestra ha indicato me come premier»

(LaPresse) «La delegazione di centrodestra ha convenuto con il Presidente Mattarella sulla necessità di dare alla nazione un nuovo governo nel minore tempo possibile, le urgenze sono moltissime. Tutta la coalizione, che si è presentata non a caso insieme, ha dato una indicazione unanime come rappresentanza della maggioranza parlamentare proponendo l'indicazione della sottoscritta come persona incaricata di formare un nuovo governo. Siamo pronti già da ora, vogliamo procedere nel minore tempo possibile». Così Giorgia Meloni al termine dell'incontro della delegazione del centrodestra con il Presidente della Repubblica Mattarella. L'incontro è durato circa 15 minuti

