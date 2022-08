Berlusconi: «Con noi ogni anno 1 milione di alberi in più e boschi circolari intorno alle città»

«Nelle nostre città il verde purtroppo scarseggia. Interi quartieri sono fatti di solo cemento eppure vivere nel verde significa vivere meglio, più naturale, circondati dalla bellezza e con aria più pulita e fresca. Per questo abbiamo deciso che quando andremo al Governo ogni anno faremo mettere 1 milione di nuovi alberi, ovviamente in aggiunta a quelli già previsti. Il mio sogno è quello di realizzare intorno alle grandi città dei boschi circolari e dentro le città dei veri e propri corridoi verdi tra le case». Lo ha dichiarato il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in un video pubblicato sui propri social per il format “Pillole del Programma” / Facebook Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

