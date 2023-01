Benzina, Meloni: «Spero di poter tagliare le accise prima o poi in modo strutturale e non temporaneo»

«Io non ho promesso in questa campagna elettorale che avrei tagliato le accise sulla benzina perché sapevo quale era la situaizone in cui mi sarei trovata». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video pubblicato sui suoi canali social. «Sono fortemente speranzosa della possibilità che prima o poi potremo tagliare le accise sulla benzina, un taglio strutturale e non temporaneo. Ma questo necessita di una situazione diversa e cioé di rimettere in moto la crescita economica. Per fare alcune cose servono risorse e per trovarle serve la crescita», ha proseguito la premier. (LaPresse)