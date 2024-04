Arrestato a Palermo Mimmo Russo, ex consigliere di FdI

A Palermo è stato arrestato Mimmo Russo, uomo di Fratelli d'Italia e potente ex consigliere comunale. Per l'esponente politico di destra, storico referente dei precari palermitani, le accuse sono pesantissime: concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio politico-mafioso, concorso in estorsione aggravata e concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio.

L'inchiesta è stata coordinata dalla Dda di Palermo guidata dal procuratore Maurizio de Lucia. Secondo i magistrati, Mimmo Russo sarebbe il "padre politico" di un comitato di interessi formato da amministratori pubblici, massoni e uomini delle cosche per la realizzazione di un centro commerciale nel capoluogo siciliano.

Indagati nell'ambito della stessa indagine anche Giorgio Marchese, Filippo Marchese e Achille Andò, anche loro accusati a vario titolo di corruzione ed estorsione.