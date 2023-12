Arianna Meloni: «La fermata del treno per Lollobrigida? Io fiera di lui»

"Importante era andare a Caivano", dice moglie e capo segreteria Fdi

Roma, 14 dic. (askanews) - "Sono una persona che se deve fare una critica, anche al ministro Lollobrigida, la fa. Le assicuro che io sono stata fiera di quello che ha fatto Francesco, perché ha fatto bene a trovare una soluzione di una cosa, che hanno sempre fatto tutti, e su cui si è voluto per forza montare un caso. Francesco stava scendendo per andare in un posto che aspetta un segnale dalle istituzioni, è stato un bel segnale non lasciare quelle persone aspettare invano qualcuno che non si sarebbe presentato per l'ennesima volta. In quel momento l'importante era arrivare a Caivano, secondo me, io sono stata fiera, gli ho fatto i complimenti". Lo ha detto Arianna Meloni, capo della segreteria di Fratelli d'Italia e sorella della premier, interpellata al suo arrivo ad Atreju sulla decisione del marito e ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida di scendere a Ciampino con una fermata straordinaria del treno.