Antonio Decaro: «Non ho avuto paura dei boss e non avrò paura di parlamentari»

(Agenzia Vista) Bari, 20 marzo 2024 "Non ho avuto paura dei Parisi, non ho avuto paura dei Diomede, non ho avuto paura dei Capriati. Figuratevi se devo avere paura di voi, dei parlamentari", le parole del sindaco di Bari Decaro parlando ai cittadini che indossa la fascia da sindaco e lascia la sala della conferenza in lacrime. La conferenza dopo la decisioni di inviare una commissione antimafia nel capoluogo pugliese. / Fb Antonio Decaro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev