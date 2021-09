«Qui c'è un'operazione non solo amministrativa, ma c'è un messaggio politico di novità, di una convergenza e di un campo che può essere un'indicazione per il Paese e per questo sono qui a sostenere Manfredi», così Bersani parlando della coalizione Pd- M5S e Leu che sostiene il candidato sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it