Il Brasile omaggia la leggenda Pelè a un anno dalla morte, il Cristo redentore con maglia verdeoro

(Agenzia Vista) Brasile, 30 dicembre 2023 A Rio de Janeiro, in Brasile, il Cristo Redentore ieri sera si è illumitato in omaggio a Pelè, a un anno dalla sua scomparsa lo scorso 29 dicembre dopo una lunga malattia. Sulla grande statua in cima alla collina del Corcovado, è stata proiettata la maglia gialla della leggenda del calcio morta a 82 anni. L'omaggio al santuario del Cristo Redentore ha incluso una celebrazione religiosa con un messaggio scritto di Papa Francesco. "Il ricordo del 'Re del calcio' rimane indelebile nella mente di molti e stimola le nuove generazioni a guardare allo sport come mezzo per promuovere legami di unità tra tutti", si legge nella missiva firmata dal Pontefice, secondo una copia riprodotta dal sito deportivo.ge. Inoltre, a Santos, vicino a San Paolo, è stata celebrata una messa al museo che ripercorre la carriera del tre volte campione del mondo.

Fonte video: Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it