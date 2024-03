Pechino Express, terza tappa: Nancy Brilli Super Saiyan (con la telecronaca di Fabio Caressa)

Una delle sorprese di questo inizio stagione, a Pechino Express (in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand), è senza dubbio Nancy Brilli: insieme al suo compagno di squadra Pierluigi Iorio, con cui forma la coppia dei Brillanti, è sempre nelle primissime posizioni. I loro avversari li temono in maniera sempre più evidente. Anche nell’episodio di ieri, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, Nancy ha dimostrato di che pasta è fatta: nella prova immunità, la prima della stagione, sfidava Antonio Orefice – insieme al collega attore Artem nella coppia dei Fratm – nell’iconica “lotta dei cuscini”. La sfida è stata apertissima fino all’ultimo ed è stata risolta solo da un “ko tecnico” perché l’attrice si è vistosamente appoggiata alla trave su cui erano seduti, cosa vietata dal regolamento. Per l’occasione, in una sfida così avvincente che ha richiesto la telecronaca appassionata di Fabio Caressa, Antonio ha creato per lei l’espressione “Nancy Super Saiyan”: niente di più vero (e meritato!).

Per altre notizie sul programma: pechinoexpress.sky.it

Credit: immagini concesse da Sky