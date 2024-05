Alla Questura di Palermo esposti ordini di servizio originali delle stragi di Capaci e via d'Amelio

EMBED





(Agenzia Vista) Palermo, 23 maggio 2024 È il giorno del ricordo, a Palermo, in Sicilia e in Italia, del 23 maggio 1992, giorno della strage di Capaci in cui persero la vita nell’attentato di stampo mafioso Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Presso la Questura di Palermo sono stati esposti, custoditi in due teche, gli ordini di servizio originali proprio del 23 maggio 1992 e del 19 luglio 1992, giorno della strage di via d’Amelio in cui perse la vita Paolo Borsellino. I documenti si riferiscono ai dispositivi di protezione dei magistrati. / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev