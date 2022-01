Ostia, lotta contro l'erosione della spiaggia

Partiti a Ostia anche sulla costa di Ponente i lavori di tutela della costa avviati dalla Regione Lazio per un importo complessivo di oltre 740mila euro. Le opere, che dovrebbero terminare a maggio prossimo, prevedono la realizzazione di cinque scogliere perpendicolari alla battigia, la cui utilità sta già sollevando non pochi dubbi. Secondo alcuni operatori balneari potrebbero infatti essere un acceleratore di erosione, esattamente come è già successo un mese e mezzo fa a Levante, quando a fine novembre le barriere ancora emerse e in fase di realizzazione hanno velocizzato la forza distruttrice delle prime mareggiate che hanno spazzato via interi stabilimenti. La lentezza nei lavori ha poi aggravato una situazione già compromessa per alcuni impianti. Per molti balneari le scogliere devono essere portate sotto il pelo dell'acqua il più velocemente possibile ed essere poi collegate tra di loro in modo da formare un'unica lunga barriera di protezione. È la proposta che stanno per sottoporre alla Regione proprio un gruppo di operatori di Levante, dove sono ancora in corso i lavori di posizionamento dei frangiflutti, per salvare in tempi rapidissimi lidi storici. Uno per tutti il Kursaal di felliniana memoria che in poco più di un mese e mezzo ha perso oltre il 50 per cento di quello che era lo stabilimento balneare simbolo di Ostia. . Intanto ieri mattina i cantieri di Ponente non hanno fermato l'assalto alle spiagge da parte dei romani. Complice la bella giornata e le temperature miti della tarda mattinata, in molti hanno lasciato la Capitale diretti a Ostia per una passeggiata sul lungomare, un aperitivo e un pranzo fronte cantieri e fronte draga. Qualcuno ha anche scavalcato le recinzioni dei cantieri per osservare da vicino i lavori, ieri e oggi fermi per il fine settimana. Moira Di Mario -Video Mino Ippoliti