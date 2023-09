Abruzzo, la passeggiata notturna dell'Orsa Giacomina a Villetta Barrea

La drammatica vicenda che ha significato la morte di mamma orsa Amarena, una delle orse più note del Parco Nazionale d'Abruzzo uccisa pochi giorni fa a San Benedetto dei Marsi, è più che mai presente nel cuore di tutti. Tanto che, nei centri abitati del Parco, da Pescasseroli fino a Villetta Barrea, il solo nominarla scatena un misto di rabbia e tristezza. "Senza Amarena, dicono i più, il Parco non sarà più lo stesso.

Anche e soprattutto per questo, la visita dell'orsa Giacomina che si è presentata a notte fonda nel pieno centro di Villetta Barrea, è stata accolta con gioia da tutti coloro, non molti per la verità vista l'ora tarda, che hanno avuto la fortuna di incontrarla. Tra questi, il sottoscritto che, giunto in quella località nella speranza di un ennesimo incontro con l'orso Marsicano, dopo una infinità di cervi e qualche ora di attesa è stato premiato. E allora eccola Giacomina, l'orsa birichina che, con la tenera spavalderia che la contraddistingue, scavalcata la recinzione di un giardino, attraversa la strada per poi sfilare davanti all'obiettivo. Con i carabinieri e le guardie del Parco già allertate, la passeggiata di Giacomina si concluderà poco più in là.

Imboccata la prima a destra, infatti, come documentato dalle immagini riprese a piedi e a debita distanza così da non disturbare l'animale, l'orsa si dirige verso il fiume che attraversa quello che è ormai universalmente conosciuto come "il borgo tra i cervi". Infine, dopo un salto nel buio più profondo, sparisce. Almeno per un po'.

Cosa è venuta a fare in paese Giacomina? Da quello che si è visto, sembrava essere molto attratta da alcuni alberi da frutta. Mele in particolare. Il buio pesto, nonostante la presenza delle guardie giunte pressoché istantaneamente, devono averla comunque favorita in quella che probabilmente, alla fine, sarà stata una solenne scorpacciata. "Giacomina è sempre la benvenuta", ha tenuto a dire la titolare di una attività commerciale del posto. "Non avevamo mai visto un orso prima d'ora", ha poi commentato una famigliola di turisti con tre figli al seguito, "È bellissima". A proposito di cuccioli, chissà come se la stanno cavando quelli rimasti orfani di mamma Amarena. Arrampicati sui monti, probabilmente si sentiranno un pochino soli. Già, ma questa è un'altra storia.

Remo Sabatini