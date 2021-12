Oms: «Divieti viaggio generalizzati non evitano diffusione Omicron»

(Agenzia Vista) Ginevra, 01 dicembre 2021 "I divieti di viaggio generalizzati non impediranno la diffusione internazionale di Omicron e rappresentano un pesante fardello sulle vite e sui mezzi di sussistenza". A dirlo è stato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, oggi durante il consueto aggiornamento sulla situazione Covid nel mondo. Il Dg Oms ha ringraziato nuovamente il Botswana e il Sudafrica per aver rilevato, sequenziato e segnalato questa variante così rapidamente. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it