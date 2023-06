Nave in fiamme nel Mar Rosso, passeggeri si tuffano in mare per salvarsi: tre turisti dispersi

Incendio su una barca nel Mar Rosso egiziano. Tre turisti britannici risultano dispersi, secondo quanto riporta Bbc, dopo che il rogo è scoppiato a bordo di una barca per immersioni, chiamata Hurricane. La nave si trovava al largo della costa di Marsa Alam, hanno dichiarato le autorità. Sembra che qualcuno si sia gettato in mare per cercare di salvarsi.

Ventisei persone, tra cui 12 britannici, sono state salvate. Le autorità, riporta BBC, hanno detto che secondo le prime informazioni l'incendio, avvenuto alle 06:30 ora locale, sarebbe dovuto a un guasto elettrico. L'imbarcazione era impegnata in una crociera subacquea, era partita da Port Ghalib il 6 giugno e sarebbe dovuta rientrare domenica.

L'autorità locale ha dichiarato che i primi esami hanno rilevato un cortocircuito elettrico nella sala macchine, mentre la procura ha avviato un'indagine.

Un portavoce ha dichiarato che l'incendio è avvenuto mentre l'equipaggio stava effettuando il briefing sulle immersioni a Elphinstone Reef, una destinazione subacquea nota per la sua ricchezza di vita marina, tra cui coralli colorati e squali.