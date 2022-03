Ucraina, Zelensky: «Dai negoziati solo parole, non ci fidiamo»

«Sì, c'è un processo di negoziati in corso, ma sono ancora solo parole, finora non specifiche. Ci sono anche altre parole riguardo un presunto ritiro delle truppe russe da Kiev e Chernihiv. Riguardo la riduzione delle attività degli occupanti in queste direzioni. sappiamo che questo non è un ritiro, ma la conseguenza dell'esilio. Conseguenze del lavoro dei nostri difensori. Ma sappiamo anche che c'è un accumulo di truppe per nuovi attacchi nel Donbass, siamo preparati a questo. Non crediamo a nessuno, non ci fidiamo di nessuna bella costruzione verbale. La situazione reale è sul campo di battaglia e ora è questa la cosa più importante», così Zelensky in un video diffuso sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Chernobyl, soldati russi con «sindrome da radiazioni» ricoverati nei centri di ricerca in Bielorussia. Erano «senza protezioni»