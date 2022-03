(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2022 "Popolo italiano, bisogna fare il possibile per garantire la pace. Questa è una guerra creata per decine di anni da una sola persona, che ha guadagnato molti soldi con le esportazioni di petrolio e gas" e ora li usa per la guerra. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in videocollegamento con il Parlamento italiano. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev