Zelensky: «Mi aspetto decisioni forti al vertice di Ramstein»

«Sono grato all'Estonia per l'ennesimo e più grande pacchetto di aiuti militari da parte di questo Paese. Per obici e munizioni. Sono grato alla Svezia per il nuovo pacchetto militare. Per i NLAW, gli Archers e gli IFV. Sono grato alla Danimarca per aver adottato la decisione sui CAESAR per i nostri guerrieri. Questo rafforzerà in modo significativo il nostro esercito. Sono grato alla Lituania per il nuovo pacchetto militare. Per i sistemi antiaerei, le munizioni e gli elicotteri. E ci stiamo preparando per la giornata di domani a Ramstein: ci aspettiamo decisioni forti. Ci aspettiamo un potente pacchetto di sostegno militare da parte degli Stati Uniti». Lo ha dichiarato il Presidente dell’Ucraina in un video pubblicato su Telegram. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Bielorussia cede alle pressioni di Putin: manderà almeno 5mila soldati a combattere in Ucraina, schierati anche ex detenuti di Minsk