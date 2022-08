Zelensky: «Da Amnesty International silenzio sugli attacchi a Zhaporizhzhia»

«Anche se il bombardamento russo della centrale nucleare è uno dei crimini più pericolosi contro gli ucraini e contro tutti gli europei, contro il diritto alla vita di ogni persona, per qualche ragione, Amnesty International non ne ha notizia. Un silenzio molto eloquente che indica ancora una volta la selettività manipolativa di questa organizzazione», le parole del Presidente dell'Ucraina Zelensky in un video diffuso sui social. ( Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it