Zelensky al Parlamento belga: «Aiutateci con armi poi ad entrare in Ue»

«Aiutateci», ha esclamato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivolto al Parlamento belga in collegamento video, citato da Le Soir. Il presidente ha poi chiesto, ancora una volta, l'adesione all'UE: «Fateci avere la possibilità di diventare membri dell'Unione Europea». E ha ringraziato il Belgio per il supporto all'Ucraina: «Avete accettato più di 30.000 ucraini sul vostro suolo, un Paese nel cuore dell'Europa, siate un esempio per gli altri, per aiutarci a respingere i russi», ha concluso. L'aula gli ha riservato una standing ovation.