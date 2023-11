Eruzione vulcanica, l'Islanda dichiara lo stato di emergenza: evacuata Grindavík

L' Islanda ha dichiarato uno stato di emergenza e ha esortato gli abitanti della città costiera di Grindavík a lasciare le abitazioni a seguito di una intensa serie di terremoti nella regione sud-ovest del paese, collegati a una possibile eruzione vulcanica.sono stati registrati quasi 800 terremoti, uno dei quali a una profondità di 3-3,5 chilometri. L'Agenzia di Protezione Civile dell'Islanda ha dichiarato che un tunnel di magma in formazione potrebbe raggiungere Grindavík. Fino alla sera di venerdì è stato impossibile determinare se e dove il magma potrà emergere in superficie. Gli abitanti sono stati esortati ad evacuare in tranquillità, sottolineando che non vi è alcun pericolo imminente. La famosa piscina termale Blue Lagoon della zona è già chiusa a causa dell'attività sismica in corso. L'Islanda, situata su un confine di placca tettonica in continua separazione, ospita 32 vulcani attivi. Dal 2021, si è verificata un'eruzione quasi ogni 12 mesi, l'ultima delle quali è avvenuta a luglio a sud della capitale Reykjavik.