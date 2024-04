USA schierano portaerei Eisenhower nel Mar Rosso contro minacce Iran a Israele

La portaerei americana Eisenhower è stata schierata come misura preventiva nel Mar Rosso, in risposta alle crescenti tensioni con l'Iran, secondo quanto riferito da CNN basandosi su informazioni di due fonti dell'intelligence americana. L'Iran, infatti, sembra stia accumulando risorse militari significative, tra cui centinaia di droni e missili da crociera, potenzialmente per una offensiva contro Israele dal proprio territorio. Questa mossa strategica degli Stati Uniti mira a prevenire un'escalation del conflitto nella regione. La portaerei Eisenhower scudo anti Iran, ecco la mossa Usa anti escalation: la nave da guerra risale il Mar Rosso verso Israele