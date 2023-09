Usa, lanciato il sito web per le segnalazioni di avvistamenti Ufo: ci sono anche foto e video

Arriva un sito Usa per le segnalazioni di avvistamenti Ufo . In questi giorni l'All-Domain Anomaly Resolution Office (Aaro), l'ufficio del Pentagono dedicato allo studio degli avvistamenti di Ufo, o Uap, (unidentified anomalous phenomena), ha lanciato un nuovo sito web: https://www.aaro.mil/. Secondo quanto annunciato dal portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, il sito sarà accessibile al personale militare o di altre agenzie del governo per riportare eventuali segnalazioni: sarà anche aperto agli utenti civili, che non potranno però postare le loro segnalazioni. (LaPresse)